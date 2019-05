Diversity Talent, dove la diversità diventa opportunità

Trasformare la “diversità” in “opportunità”. È questa la missione di Diversity Talent, una divisione di Openjobmetis che si dedica alla ricerca di lavoro delle categorie protette. Il delicato lavoro che fa questa realtà è raccontato in questa intervista con Elena Belloni.

La divisione Diversity Talent opera in un modo unico nel suo genere e si avvale di un team di esperti in grado di affiancare sia le aziende che i candidati nei percorsi di ricerca, selezione, inserimento e follow up.

I professionisti della Diversity Talent operano in tutti i settori e su tutto il territorio nazionale e partono da un’attenta analisi delle esigenze e una valutazione preliminare del contesto aziendale, al fine di individuare la risorsa più adatta a ricoprire una determinata posizione. Si occupano poi del processo di ricerca e selezione mirato, anche grazie ad un database altamente differenziato per profili e competenze e continuano poi con un servizio di consulenza amministrativa e normativa, relativamente alle opportunità di decontribuzione e defiscalizzazione attualmente previste dalla legge.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.openjobmetis.it o sul gruppo Linkedin dedicato