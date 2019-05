Do.Ra. ringrazia il “suo” sindaco: Cristina Bertuletti

Non che ce ne fosse bisogno, ma questa mattina i neonazisti hanno voluto esprimere pubblicamente la loro riconoscenza a Cristina Bertuletti, primo cittadino di Gazzada Schianno.

Uno striscione è comparso sabato 25 maggio, giorno di silenzio elettorale, a Schianno. Le lenzuola vanno molto di moda in questo periodo e anche la Comunità militante dei Dodici Raggi ha voluto usarne un paio (lo striscione è davvero molto lungo) per ringraziare il sindaco uscente Cristina Bertuletti. “Grazie di tutto Cristina, sindaco di DoRa”: si legge sullo striscione.

Forse il mandato di Cristina Bertuletti si poteva concludere in silenzio e con un po’ più di “stile”. Ma tant’è: le passioni uniscono e le amicizie non nascono mai per caso.