Droga, arrestato “il ciccione”

Tutto è partito da un controllo effettuato da una pattuglia del Commissariato di via Foscolo – Busto Arsizio – in località “Quattro strade”, ai confini con il comune di Lonate Pozzolo: in quell’occasione agli agenti non sfuggì il tentativo di quel ragazzo di disfarsi di due dosi di coca.

Da quel giorno H.H., 29 anni, marocchino e con numerosi precedenti venne messo sotto stretta osservazione dalla polizia di concerto con la Procura della repubblica.

Accertamenti che hanno permesso di stabilire che H.H., chiamato dai suoi clienti “il ciccione”, forniva cocaina e hashish a numerosi acquirenti che, previo appuntamento telefonico, incontrava nei pressi del proprio domicilio a Lonate Pozzolo o in altri luoghi concordati dello stesso comune.

Questa mattina l’uomo è stato prelevato dalla sua abitazione, arrestato in esecuzione dell’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e condotto in carcere con l’accusa di spaccio continuato di sostanze stupefacenti.