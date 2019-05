Eccellenza, il Legnano sfida il Breno. Castanese e Union Villa per la salvezza

Il campionato di Eccellenza deve ancora dare gli ultimi verdetti.

Il Legnano è in lotta per tornare in Serie D e domenica 2 giugno (ore 15.30) a Inveruno – lo stadio “Mari” sarà impegnato dal Palio – affronterà i bresciani del Breno per la gara di andata del secondo e ultimo turno dei playoff nazionali.

La sfida potrebbe essere a porte chiuse, dopo gli avvenimenti accaduti domenica scorsa. Come riferisce a LegnanoNews il presidente del club lilla Giovanni Munafò: «La società ha ricevuto la conferma che la finale di playoff per la serie D tra Legnano e Breno prevista domenica a Inveruno alle 15.30 si giocherà a porte chiuse». Si attende ora il provvedimento dopo che in settimana è stata bloccata la vendita dei tagliandi sia per la gara di domenica a Inveruno, sia per il ritorno a Breno. Possibile quindi che anche la prossima sfida si giochi senza pubblico.

Chi invece spera di restare in Eccellenza sono Castanese e Union Villa Cassano. Dopo la vittoria a Cassano Magnago 2-0 nella gara di andata dei playout i neroverdi hanno fatto più di un passo verso la permanenza in categoria. Alla squadra di mister Gianluca Antonelli servirà un’impresa per ribaltare il risultato e conquistare la salvezza, sapendo che a parità di risultato saranno i castanesi a salvarsi.