Esenzione dei ticket sanitari: la validità diventa annuale

È tempo di rinnovi per le esenzioni dal ticket sanitario.

In base alla direttiva Ministeriale, l’assegnazione automatica, agli aventi diritto, delle esenzioni E14 e E15 (registrate in anagrafe regionale), come per le esenzioni E01, E03, E04, E05, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), limita la propria validità a un anno, calcolato dal 1 aprile al 31 marzo successivo, con il rinnovo automatico, se permangano le condizioni di diritto.

Dal 2019 cessa, dunque, il rinnovo automatico per le esenzioni per reddito – E02, E12, E13, E30, E40 – che, d’ora in poi scadranno il 31 marzo di ogni anno; solo per l’anno 2019 la scadenza per il rinnovo è stata prorogato al 30 giugno.

Entro il 30 giugno 2019, i cittadini aventi diritto alle esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 potranno pertanto provvedere a rinnovarle, tramite autocertificazione, con le seguenti modalità:

· presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST della ATS di competenza;

· presso qualunque farmacia sul territorio regionale per le esenzioni E30 ed E40;

· online autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/.

Si ricorda che i cittadini hanno sempre la possibilità di revocare eventuali esenzioni rispetto alle quali ritengano di non avere diritto, presentando apposita dichiarazione presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di riferimento, dove può essere effettuata anche l’autocertificazione dai cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto, sebbene il Ministero dell’Economia e delle Finanze non abbia assegnato l’esenzione.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE ESENZIONI