“Europa vs Unione Europea”, Del Debbio ospite di Orizzonte Ideale

“Un incontro non prettamente elettorale ma volto a spiegare e capire un’idea diversa d’Europa” spiega Leslie Mulas Coordinatore di Orizzonte Ideale e Sindaco di Besano (VA). L’associazione politico-culturale organizza infatti un convegno a Sesto Calende dal titolo “Europa vs Unione Europea” con lo scopo di approfondire una visione alternativa dell’Europa che non sia succube di burocrazia e finanza.

Vai alla pagina di Sesto dello speciale elezioni

Ospiti e relatori dell’incontro saranno il noto conduttore televisivo e giornalista Paolo Del Debbio, il dottor Adolfo Morganti, presidente dell’associazione Identità Europea e il giornalista della Verità e direttore del Primato Nazionale Adriano Scianca. Si parlerà di Europa dal punto di vista politico-storico e culturale con uno sguardo anche all’imminente scenario elettorale.

“Anche i nostri Comuni sono direttamente influenzati dal rapporto con l’Unione Europea ed è per questo che è utile spiegare ai cittadini quali siano i vincoli che ci colpiscono nonché alcune opportunità che comunque possiamo cogliere” dichiara Simone Pintori Co-fondatore dell’Associazione Orizzonte Ideale e Consigliere Comunale di Sesto Calende che ha ottenuto per la sua Città il titolo di Comune Europeo dello Sport, ricandidato anche per la prossima tornata elettorale e che avrà il compito di moderare la serata. Il sottotitolo della serate è “Quale futuro per le nostre nazioni?” poiché è evidente che l’impianto dell’Unione Europea va radicalmente cambiato. “Ragionare su un Europa dei popoli sovrani contrapposta ad un Unione Europea priva d’anima; questo è quello che vogliamo – prosegue Pintori – anche perché i provvedimenti che saranno adottati dal nuovo Parlamento Europeo influenzeranno anche i Comuni. Noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo parlandone con ospiti illustri”. Interverranno, portando la loro esperienza, i Consiglieri Regionali Giacomo Cosentino (già Consigliere Comunale di Varese e Segretario del Movimento Politico Lombardia Ideale – Fontana Presidente) e il Leghista Marco Colombo (già Sindaco di Sesto Calende), porterà i suoi saluti il Vice Sindaco Giovanni Buzzi candidato Sindaco alla prossima tornata elettorale. L’incontro si terrà l’8 maggio alle h. 20.45 presso la sala civica “La Marna” Piazza Cesare da Sesto. Ingresso libero .