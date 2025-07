Incuria al cimitero, Sesto Calende avvia un nuovo affidamento per la manutenzione

Il Comune di Sesto Calende è al lavoro per individuare una nuova ditta per la manutenzione del cimitero del capoluogo.

Negli ultimi giorni lo stato del campo santo è stato al centro di dibattito, sui social network e tra le forze politiche sestesi, visto lo stato di incuria in cui versa, a causa – come spiegato dall’amministrazione – di «gravi ritardi nelle operazioni di diserbo e una conseguente crescita anomala dell’erba sui viali».

Con un post su Facebook, Forza Italia aveva pubblicato domenica 13 luglio alcune foto del cimitero, che mostrano “erba alta, cassonetti non svuotati e una generale sensazione di abbandono”. «Un luogo che dovrebbe essere curato con rispetto – ha scritto il gruppo di centrodestra – è ormai lasciato andare giorno dopo giorno». Negli stessi giorni, Fratelli d’Italia aveva invece protocollato un’interrogazione riguardante l’«incuria e il degrado del lungofiume».

Con una nota l’amministrazione ha deciso di fare il punto della situazione: «Un disservizio che ha determinato una condizione di evidente trascuratezza del luogo, per la quale ci scusiamo con la cittadinanza. È tuttavia doveroso chiarire le cause del problema e informare sulle azioni già avviate per ripristinare il decoro e la piena fruibilità dell’area».

Nel comunicato diffuso nelle ultime ore la giunta ha spiegato che la manutenzione dei cimiteri – oltre a quello del capoluogo anche quelli di Lisanza, Oriano e Lentate – è affidata a una ditta esterna sulla base di un appalto firmato nel 2023. Gli uffici tecnici sono intervenuti più volte nel corso del 2024 per sollecitare l’impresa al rispetto degli obblighi contrattuali, «in particolare sugli interventi di diserbo, più volte effettuati con ritardi non giustificati». «Il disimpegno progressivo – si legge – è verosimilmente legato all’imminente scadenza del contratto, prevista tra poche settimane».

Il Comune ha già avviato una nuova procedura per affidare con urgenza i lavori di diserbo, sistemazione dei viali e ricarico del ghiaietto nei tratti più deteriorati, assicurando «il massimo impegno per la cura dei luoghi destinati alla memoria e al raccoglimento».

