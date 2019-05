Festa della mamma, arte, bimbi e palloncini in centro a Gallarate

E’ una Festa della mamma a “regola d’arte” quella pensata e organizzata dal Duc. Sabato 11 maggio e domenica 12 maggio trenta quadri d’artista dell’associazione 3A e oltre 1.400 disegni dei bimbi delle scuole per l’infanzia e delle elementari, invaderanno i negozi del centro storico. Il tema è ovviamente la maternità: ognuno lo ha interpretato a modo suo, dando libero sfogo alla propria fantasia. Tanti piccoli-grandi omaggi alle mamme, che daranno vita a una sorta di caccia al tesoro: chi vorrà trovare l’opera del proprio figlio, nipote o artista preferito, dovrà cercarla nelle vetrine dei negozi indicati nella cartina, suddivisa per vie.

«Ad ogni ricorrenza – spiega l’assessore al Commercio e presidente del Duc Claudia Mazzetti – ci piace proporre qualcosa di originale, in grado di catturare l’attenzione (e perciò la presenza) di tante persone. Ed ecco che per la Festa della mamma abbiamo pensato ad un tocco artistico, partendo dal coinvolgimento dei più piccoli, ovvero di coloro che tengono particolarmente a questa ricorrenza: come dimostrano gli oltre 1.400 disegni realizzati nelle scuole di Sciarè, Crenna, Arnate, Madonna in Campagna, Cedrate, Cascinetta e Cajello, i bimbi non si sono tirati indietro, mettendosi al lavoro con grande entusiasmo, galvanizzati dall’idea di potere dedicare un pensiero molto particolare alle loro mamme».

Paolo Martinelli, manager del Distretto, aggiunge l’importanza, ancora una volta, del coinvolgimento delle realtà locali: «Sono una grande risorsa per la nostra Gallarate che noi sfruttiamo volentieri. Questa volta ci siamo avvalsi della collaborazione di 3A, che ringraziamo. Così come ringraziamo Emanuele Mulazzani, che si è adoperato collaborando in prima persona all’organizzazione dell’iniziativa con le scuole».

Ma non è finita qui, perché le mamme saranno celebrate con gli ormai tradizionali palloncini, diventati un “marchio di fabbrica” in piazza Libertà in occasione delle ricorrenze. E’ accaduto per San Valentino e per la Festa della donna e ora per quella della mamma: sempre sabato 11 e domenica 12 intorno alla fontana davanti alla Basilica di Santa Maria Assunta, verrà realizzata la scritta “W la mamma”, utilizzando palloncini di colore argento.

Tutti gli artisti che espongono: