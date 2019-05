Futura Volley Giovani: “triplete” nel settore giovanile

In un mercoledì primo maggio trionfale, le giovanissime del gruppo under 13 della Futura Volley Giovani, guidato dai coach Acquadro e Mazza, conquistano il titolo provinciale di categoria.

La lunga giornata inizia nella mattinata con la semifinale disputata contro la forte formazione di Orago (Progetto Olonia/Orago group). In una sfida combattutissima, tesa e dalla carica emotiva tutt’altro che indifferente, le giovani biancorosse hanno saputo mettere il campo il proprio gioco migliore! In una battaglia durata ben 5 set, due dei quali terminati solo ai vantaggi, le “cocche guerriere” della Futura hanno tenuto alto, anzi altissimo, il livello di servizio, difesa e attacco e, nonostante il grande valore messo in campo dalla avversarie, sono riuscite a portare a casa l’importantissimo risultato e a guadagnarsi il diritto di disputare nel pomeriggio la finalissima per il primo e secondo posto.

La seconda parte della giornata, dopo l’assegnazione del terzo posto alla stessa Orago, ha visto le cocche scendere in campo per la finale contro Vivi Volley Vergiate. La partita è stata di tutt’altro tenore rispetto a quella della mattinata: le nostre giovani pallavoliste si sono imposte senza particolari difficoltà per 3 set a 0 con i parziali di 25-20, 25-18, 25-13. Le nostre cocche hanno così potuto alzare la coppa e laurearsi come miglior squadra della provincia di Varese! Ad aggiungere sorrisi e soddisfazioni a questa giornata già memorabile, ha contribuito anche il premio come miglior giocatrice della manifestazione assegnato alla biancorossa Daria Indomenico! Bravissime tutte!!!

Questo ottimo risultato si aggiunge ai due titoli provinciali già conquistati da Futura nelle scorse settimane nelle categorie di under 14 e di under 16: è “triplete” in casa biancorossa. Il traguardo è sintomo del grande impegno profuso dalla società bustocca e da Gorla Volley nel settore giovanile e nella crescita delle giovani pallavoliste. Non vanno dimenticati, infatti, nemmeno i risultati delle “cugine” gialloblu: l’under 16 si è classificata terza in provincia, mentre le under 14, dopo il secondo posto provinciale si sono qualificate alla final four regionale.