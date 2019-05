Gelmini si dimette da coordinatrice di Forza Italia, il partito in subbuglio

Mariastella Gelmini si è dimessa da coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, ruolo che ricopriva dal 2014. A quanto si apprende si tratterebbe di dimissioni già rimesse, dalla stessa, nelle mani del presidente Silvio Berlusconi quando era stata eletta capogruppo del partito alla Camera e congelate fino al termine delle elezioni europee.

Una decisione che sembrerebbe dunque già prevista dal partito ma che arriva in una fase tutt’altro che serena per gli azzurri che, soprattutto in Lombardia, stanno attraversando una bufera su tre fronti.

Da un lato c’è l’inchiesta giudiziaria che ha colpito alcuni nomi al vertice del partito in lombardia ed azzerrato la dirigenza in provincia di Varese.

Al terremoto giudiziario si aggiunge quello che ormai si può definire uno strutturale calo del consenso che ha portato alle ultime elezioni europee il partito all’8,9%.

Infine, c’è il fronte interno: il declino della leadership berlusconiana, l’esplosione della coalizione del centrodestra (con la Lega che ha fagocitato tutto il consenso) e una struttura del partito difficile da riorganizzare. Il vertice di Forza Italia a livello nazionale è infatti sottoposta ad una forte contestazione interna che dal governatore ligure Giovanni Toti a diversi esponenti parlamentari sta mettendo in discussione l’intera organizzazione degli azzurri.