Croce Rossa, 150 famiglie del Luinese aiutate ogni mese

Per festeggiare l’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, il Comitato di Luino e Valli ha organizzato quattro raccolte alimentari nei supermercati della zona:

4 maggio – NovaCoop Luino

11 maggio – Bennet Lavena Ponte Tresa

18 maggio – Trigros Cunardo e Tigros Lavena Ponte Tresa

Sono 150 le famiglie che mensilmente vengono assistite dai volontari della Croce Rossa: 460 persone di cui 70 bambini sotto i 10 anni.

Un territorio vasto, composto da oltre 20 comuni. Le famiglie sono segnalate dai Servizi Sociali e ricevono un “pacco conforto”, pari ad una bella spesa, che li aiuta nelle difficoltà.

I viveri vengono consegnati direttamente a domicilio alla famiglie, un modo anche per incontrare, ascoltare e confrontarsi sul reale bisogno. I Volontari, formati specificatamente per l’approccio alle vulnerabilità, ogni settimana si alternano al magazzino viveri di Cadegliano Viconago, concesso gratuitamente dalla Comunità Montana del Piambello, per la preparazione dei “pacchi conforto” e la loro consegna.

Gli alimenti arrivano principalmente dalle periodiche raccolte ai supermercati e quindi dalla generosità della popolazione.

Durante le raccolte alimentari di maggio il personale della Croce Rossa sarà affiancato dagli studenti del Liceo Scientifico Vittorio Sereni, grazie ad una partnership con l’Istituto Scolastico che vedrà consolidarsi una collaborazione che dura da anni. Una bella esperienza che li avvicinerà ancora di più al mondo del volontariato e delle vulnerabilità.

“Abbiamo deciso di celebrare l’8 maggio, sul campo come facciamo ogni giorno, al fianco delle popolazione che ci è vicina, al fianco degli imprenditori e delle attività commerciali che ci aiutano da anni, al fianco di chi ha bisogno. <commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli”.

Quattro raccolte alimentari che garantiranno un risposta concreta alle richieste di aiuto di molte famiglie in difficoltà. Dobbiamo essere tutti orgogliosi dei volontari della Croce Rossa, sacrificano tempo ed affetti per donarli alla Comunità e a chi è in stato di vulnerabilità. Invito tutti coloro che ci vogliono dare una mano, anche con un piccolo gesto di generosità durante la loro spesa del sabato, a venire a trovarci durante le raccolte in programma. La collaborazione poi con il Liceo durante questa iniziativa, è una novità, ma sarà senza dubbio un’esperienza importante per gli studenti.