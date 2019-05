Giovanissimi in gara a Besozzo, tempo permettendo

Un occhio alla strada e uno al cielo, sperando in un meteo clemente (in caso di maltempo non si correrà): domenica 19 maggio oltre cento piccole promesse del ciclismo si danno appuntamento per il 2° Trofeo Comune di Besozzo aperto alla categoria “Giovanissimi” tra i 7 e i 12 anni.

La gara si svilupperà su un circuito di 1,2 chilometri disegnato nel centro cittadino a partire dalle 14,30; il cuore organizzativo sarà al Teatro Duse aperto dalle 13 per le operazioni preliminari ma dalle 13,45 sarà possibile provare il percorso. I corridori percorreranno via XXV Aprile (e cioè la Provinciale numero 50 che attraversa la cittadina), e le vie Bertolotti, Roma, Michelino da Besozzo, Battisti e Roncari per tornare al punto di partenza.

La manifestazione è organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda in stretta collaborazione con il Comune di Besozzo e rientra nel programma annuale di eventi curati dal club presieduto da Renzo Oldani, un calendario che vedrà il proprio clou con la 99a edizione della Tre Valli Varesine ma che ospita anche gare giovanili come, appunto, quella di domenica.