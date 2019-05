Giusppe Bascialla è il nuovo sindaco di Tradate

Giuseppe Bascialla è il nuovo sindaco della città di Tradate. Sostenuto dalla Lega, Forza Italia e Nuovo Movimento Prealpino con Fratelli d’Italia. Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il quasi il 60% dei voti, arrivando quindi ottenere la vittoria al primo turno, scongiurando il rischio del ballottaggio.

Lontani gli altri candidati sindaco (dati provvisori): Mauro Prestinoni sostenuto dal Partito Democratico con la lista civica arriva al 16% mentre Laura Cavalotti con la sua lista Partecipare Sempre, ottiene un ragguardevole 15%, mentre Alfio Plebani con la lista Innovazione Civica conferma il risultato di due anni fa, poco sopra l’8%.

I commenti

Quando il risultato è ormai apparso chiaro, tutti i candidati si sono recati in Municipio, Insieme al neosindaco Bascialla, anche tutto l’entourage della Lega, compresi il viceministro Dario Galli e il sottosegretario Stefano Candiani (entrambi presenti in lista) che hanno partecipato ai festeggiamenti di rito. Un emozionato Giuseppe Bascialla ha dichiarato che «Dopo 40 anni da medico, farò 5 anni da sindaco. Devo dire che un risultato così non me lo aspettavo. Ma sono felice e adesso ci si confronterà con chi mi ha preceduto per affrontare le prime situazioni e comporre la nuova squadra».

Mauro Prestinoni (Partito Democratico, Noi Abitiamo Tradate): «Abbiamo fatto un buon lavoro sulla città, e dispiace che il centrosinistra si sia presentato diviso. Avevamo tenuto la porta aperta fino all’ultimo ma alla fine questi sono i risultati. Complimenti e buon lavoro al nuovo sindaco Bascialla».

Laura Cavalotti (Partecipare Sempre): «Un risultato importante che premia la freschezza della nostra lista, con la presenza di tanti giovani che si sono sentiti coinvolti. È stato riconosciuto l’impegno e la sincerità di un lavoro svolto da sindaco prima e in opposizione poi. Continueremo e lavorare per la città, sempre in opposizione perché il risultato purtroppo è quello che è, ma non ci arrendiamo».

Plebani (Innovazione Civica): «Le aspettative erano ben diverse, anche se comunque confermiamo il risultato di due anni fa. Continueremo con il lavoro svolto e proseguiremo la nostra attività in consiglio comunale con la solita tenacia»