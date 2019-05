Gli Alpini celebrano i 100 anni con il Coro dell’Orobica

Sabato 18 maggio ad Arcisate grande evento per tutti gli appassionati di canto corale, con un concerto del Coro Alpino Orobica – Don Bruno Pontalto.

L’appuntamento, organizzato dal Gruppo Alpini di Arcisate in occasione del 100° anniversario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, si terrà alle 21 nella Basilica di San Vittore.

«Il “Coro Alpino Orobica-Don Bruno Pontalto” è il coro più famoso ed amato tra gli Alpini – spiegano gli organizzatori del concerto – Nato alla fine degli anni Settanta su iniziativa di don Bruno Pontalto, all’epoca cappellano militare presso la Brigata Alpina Orobica. La sua iniziativa colmò una mancanza: non esistevano, infatti, cori composti da militari in servizio nelle Brigate Alpine e l’iniziativa di don Bruno prese in contropiede i vertici del Corpo d’Armata. La tenacia e la forza di volontà di don Bruno, sostenute dalla sua smisurata passione per il canto corale, vinsero ogni resistenza e seppero condurre alla nascita del Coro della Brigata Alpina Orobica. I numerosi successi del coro sin dai primi mesi di attività, in breve tempo resero il gruppo corale famoso a livello internazionale. Sull’esempio degli orobici, anche le altre Brigate Alpini, nel corso degli anni, diedero vita ad altrettanti cori in armi».

Con lo scioglimento della Brigata Orobica, all’inizio degli anni Novanta, anche il coro in armi scomparve, ma don Bruno riuscì a radunare di nuovo molti dei suoi coristi e a far nascere un coro di congedati: da oltre trent’anni, questo coro porta la tradizione alpina sui palcoscenici musicali più importanti, da Milano a Roma, da Catania ad Assisi, in Germania, Polonia, Svizzera, fino a Gerusalemme.

Il “Coro Alpino Orobica – Don Bruno Pontalto” si è esibito nella basilica di San Vittore ad Arcisate nel 2017, con un enorme successo di pubblico. In quella occasione, grazie alla presenza dell’allora presidente della Sezione A.N.A. di Varese, Luigi Bertoglio, poi scomparso a causa di una grave malattia, e del missionario arcisatese don Levi Spadotto, si creò un legame che portò grandi frutti: gli Alpini della sezione di Varese donarono 20mila euro per i lavori di costruzione di un acquedotto nell’area di Kà Filip, nel nord ovest dell’isola di Haiti, in una delle zone più povere di quel martoriato paese. Da poco tempo era scomparso anche don Bruno e il coro donò al missionario arcisatese la valigia da campo del Cappellano, con tutti i paramenti e un prezioso calice con il quale don Levi da allora celebra la Messa tra gli haitiani.

«Un legame di solidarietà che continua nel tempo – ricordano gli Alpini di Arcisate – A 100 anni dalla nascita dell’A.N.A., tutto il ricavato della serata del prossimo 18 maggio sarà consegnato a don Levi per le sue opere in terra di missione».

La serata è organizzata in collaborazione con l’Unità pastorale Madonna d’Useria (che comprende le parrocchie di Arcisate e di Brenno Useria) e con l’associazione Levhaiti, che da anni raccoglie fondi in favore della missione di Kà Filip.

Il Coro ha anche una pagina Facebook dove potrete seguire iniziative e concerti

Qui la locandina del concerto