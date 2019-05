Ispirazioni e idee regalo per la mamma

«Mamma. Nessuna parola è più bella. / La prima che si impara, / la prima che si capisce e che s’ama». Domenica 12 maggio tutto il mondo festeggerà la Festa della Mamma e per farla sentire speciale non c’è nulla di più bello che porgerle un regalo.

Che sia un ciondolo con il suo nome, un oggetto fatto a mano con la creta o una scatola di cioccolatini il cadeau per questa importante ricorrenza deve arrivare dal cuore. Non importa il valore economico del presente: ciò che conta è che possa trasmetterle il bene che provate per lei.

Se siete a corto di idee, ecco qualche spunto di regali per la mamma.

Per le più creative o magari per chi ha bimbi piccoli che possono essere “arruolati” come validi aiutanti, l’ideale è realizzare un regalo con le proprie mani. Quindi spazio alla fantasia e via libera a carta, stoffa e forbici: saranno questi gli ingredienti per stupirla con una creazione originale. Potete puntare su un portachiavi a forma di cuore in feltro a cui aggiungere bottoncini colorati oppure una candela profumata da personalizzare con spago e cuori sagomati. Per le più sciccose, perché non acquistare un portacellulare “peloso” a cui aggiungere tanti brillanti? Le piacerà sicuramente! Se invece è appassionata di cucina, non perdete l’occasione di preparare un dolce speciale. Le ricette sono infinite: dai grandi classici come la torta delle rose e la crostata con crema alla vaniglia e frutti di bosco fino ai macerano alle fragole o i cupcakes al limone. E poi rose di mele e pasta sfoglia, cestini di frolla ricotta e fragole, e ancora crosta di fragole con pasta sablé. Ispirate ai colori, ai fiori e ai frutti tipici del mese di maggio, qualunque ricetta scegliate farà senza dubbio la gioia di vostra madre (o quanto meno del suo palato). Volete invece qualcosa di più impegnativo? Anche in questo caso le soluzioni sono un’infinità: si va dai pacchetti wellness e spa per regalarle una giornata di coccole tra idromassaggio e bagno turco ai capi di abbigliamento o accessori all’ultima moda fino alle cene in un ristorante stellato. Ovviamente se scegliete uno di questi regali non dimenticatevi di porgerle insieme un piccolopensiero come un biglietto di auguri, un mazzo di fiori e anche cioccolatini come My M&M’s: squisite praline personalizzabili con le immagini dei vostri momenti più belli (e anche divertenti!) o con le frasi della sua canzone proferita ma anche con dediche e aforismi.

A rendere i cioccolatini My M&M’s ancora più speciali, sono i colori, anche questi personalizzabili nelle tonalità che più piacciono ai vostri bambini. È possibile scegliere fra una moltitudine di combinazioni, oppure optare per tinte tradizionali, come il rosa e il fucsia. Per scoprirle tutte basta andare sul sito di My M&M’s dove potete trovare tante altre idee per fare gli auguri alla mamma in modo davvero unico!