A Ivana Piotti il premio “Giunto d’oro” 2019

Il 9° Premio “Giunto d’Oro”, a Cardano al Campo, va a Ivana Piotti. Pittrice, poetessa, autrice locale.

Il “Giunto d’oro”, che prende il nome dall’invenzione del più celebre figlio della cittadina (Gerolamo da Cardano), viene attribuito a coloro che “si sono distinti nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, nello sviluppo della Comunità locale o altro, svolto sia in ambito associativo che di propria iniziativa”.

La Signora Ivana è stata individuata dalla Commissione comunale selezionatrice che, valutate le candidature pervenute, ha deciso all’unanimità di conferirle il premio con la seguente motivazione: “Pittrice, poetessa in lingua italiana e dialettale, con pubblicazioni su quotidiani locali; custode delle tradizioni cardanesi che tramanda anche attraverso la sua attività di volontariato nelle scuole. Collaboratrice dell’Amministrazione comunale e della ProLoco per le iniziative in ambito culturale dalle stesse promosse.”

Ivana è una “cardanese doc” e fin dalla adolescenza si appassiona dapprima alla pittura, vince il suo primo premio a 14 anni, e poi alla poesia. Innumerevoli sono i suoi lavori in campo letterario, come raccolte di poesie e articoli sulla stampa, sia in lingua italiana che in dialetto locale. Tra i vari premi e riconoscimenti le piace ricordare il “Pennino d’Oro” organizzato dai Lions Varese, conferitole nel 2012 per la sezione poesia dialettale. Da oltre 40 anni è appassionata ricercatrice delle tradizioni locali.

Collaboratrice della ProLoco di Cardano al Campo fin dall’epoca della presidenza di Enzo Milani, suoi sono molti dei testi sulla storia locale e i proverbi in dialetto cardanese apparsi sui vari numeri del “Tacuén da Cardan”. Da alcuni anni svolge attività di volontariato nelle scuole per mantenere viva nei nostri bimbi e ragazzi la conoscenza della nostra storia e delle nostre tradizioni.

La Signora Ivana è anche la prima donna ad essere insignita del premio, che le verrà consegnato dal sindaco Maurizio Colombo e dai componenti la Commissione comunale la sera di domenica 2 giugno, durante il tradizionale “Concerto per la Repubblica”, che come ogni anno si tiene alle ore 21:15 al Teatro Auditorium di P.zza Mazzini, in Cardano al Campo.