La campagna elettorale in camper di “Insieme per Castiglione”

Un fitto calendario di appuntamenti aspetta nei prossimi giorni la lista “Insieme per Castiglione” che propone Giancarlo Frigeri come candidato sindaco.

«Daremo inizio ad un vero e proprio tour che toccherà ogni angolo del paese per dare la possibilità a tutti i cittadini di conoscere meglio i nostri candidati e il nostro programma elettorale – spiegano i coordinatori della campagna elettorale – Ad accompagnarci in questo tour ci sarà anche un camper, che ci permetterà di raggiungere con più facilità ogni via e ogni quartiere del paese».

«In particolare vogliamo segnalare alcuni appuntamenti che per il nostro gruppo saranno veramente importanti: la presentazione dei candidati e del programma nella frazione di Gornate Superiore venerdì 10 maggio alle 21, la presentazione del programma a tutti i cittadini per sabato 11 maggio alle 21 presso la ex sala consiliare nel centro storico, la Festa della Famiglia per domenica 12 maggio dalle 14.30 alle 20 presso il parchetto Isola Verde e la Festa di fine campagna elettorale di venerdì 24 maggio in piazza Repubblica con musica e street food. Un calendario ricco ricco di appuntamenti per dimostrare ancora una volta che “La presenza fa la differenza”, che non è per noi solo uno slogan, ma una caratteristica che accomuna tutto il nostro gruppo»

Ecco il calendario degli incontri di “Insieme per Castiglione”

venerdi 3 maggio ore 21 parteciperemo all’incontro sulla sicurezza Castello di Monteruzzo

sabato 4 maggio ore 9 gazebo al mercato cittadino

sabato 4 maggio ore 17-19 gazebo con aperitivo nel centro storico

domenica 5 maggio dalle 10 alle 12 gazebo in piazza Repubblica

lunedì 6 maggio alle 21 incontro associazioni sportive presso la sede della lista

martedì 7 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper al parcheggio case popolari di via Gramsci

giovedì 9 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper al parcheggio di via Giusti, di fronte alle casette Mazzuchelli

venerdì 10 maggio alle 21 presentazione programma e candidati a Gornate Superiore (sala comitato di quartiere)

sabato 11 maggio dalle 9 gazebo al mercato cittadino

sabato 11 maggio, alle 21 presentazione del programma a tutti i cittadini nella ex sala Consiliare in Piazza Repubblica nel centro storico

domenica 12 maggio alle 9 saremo presenti alla 13° Athlon Run (corsa podistica) al Castello di Monteruzzo

domenica 12 maggio dalle 14,30 alle 20 in occasione della “Festa della mamma”, organizziamo la Festa della Famiglia, con giochi, intrattenimento, gonfiabili, e musica, una giornata per tutta la famiglia al Parchetto Isola verde in via Gramsci

martedì 14 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper a Somadeo, in via Cortina angolo via Brenta

giovedì 16 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper angolo via Turati via Petrarca

sabato 18 maggio dalle 9 gazebo al mercato cittadino

domenica 19 maggio alle 18 aperitivo “insieme per Castiglione” offerto dalla lista ai simpatizzanti presso il bar Garden

martedì 21 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper al Bacino, in via f.lli Bandiera

giovedì 23 maggio dalle 18 alle 20 gazebo con camper a Careno, in via Piave angolo via Europa

venerdì 24 maggio dalle 18 alle 24 festa di fine campagna elettorale in piazza Repubblica con musica e street food