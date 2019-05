La Girometta d’oro a “chi ha fatto del dolore una speranza”

Verrà consegnata a Giovanni Verga la Girometta d’oro 2019, il premio ai varesini illustri che quest’anno vedrà la cerimonia domenica 5 maggio per la Festa patronale di San Vittore, davanti al sindaco e sotto l’organizzazione della Famiglia Bosina.

Verga ha fondato, nell’ormai lontano 1979 il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino presso la Clinica Pediatrica De Marchi di Milano: «E’ riuscito a costruire una cosa meravigliosa da una tragedia – ha spiegato Marco dal Fior, a nome della Famiglia Bosina – Il comitato è cresciuto esponenzialmente negli anni, all’ospedale san Gerardo di Monza ha costruito un intero reparto di avanguardia contro la leucemia, e una casa che ospita le famiglie dei ragazzi»

«Mai come quest’anno la scelta della Girometta è importante – ha aggiunto dal Fior – Mai nessuno come lui ha fatto diventare il dolore motivo di seperanza. Pochi anni fa è morta di tumore anche la moglie e da questo ha creato “Sulle ali” un’altra straordinaria associazione che sta vicino ai malati.

PREMI ANCHE PER I MAESTRI DEL LAVORO

Come accade da 25 anni, sarà inoltre consegnata una pergamena ai Maestri del Lavoro: quest’anno sono stati scelti Pier Claudio Iaia, Anna Roni e Alessandra Furigo.

Dopo le premiazioni ci sarà il corteo dal comune fino a San Vittore, dove verrà consegnato il Premio anche alla Mamma dell’anno, che ha creato una Casa Famiglia.

In comune si unirà anche la fiaccolata con una ventina di runners che parte dal Sacro Monte e, attraverso la città, per 47 chilometri, arriverà in Comune.