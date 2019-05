La Manfredini si apre all’arte

La scuola Manfredini si apre all’arte e ospita le opere di Luca Gastaldo in un evento espositivo in collaborazione con la Galleria Punto sull’Arte.

Fino al 20 giugno sarà possibile presso gli Stabilimenti Conciaria 1911 Arte e Caffè dei Licei Manfredini, (via Merano 5, Varese) sarà possibile ammirare “Sinestesie” con una selezione di opere dell’artista milanese.

La Fondazione Sant’Agostino, da quasi vent’anni anni impegnata in ambito educativo, ha creduto che educare le giovani generazioni fosse la sfida più impegnativa e nobile che una comunità di adulti potesse intraprendere, per questo ha sempre voluto sostenere i giovani indicando loro orizzonti ampi e coraggiosi. Con il progetto del nuovo edificio, che dall’anno scolastico 2018/2019 vede unite nell’unica sede di via Dalmazia presso l’ex Conciaria Cornelia tutte le scuole Manfredini, dalla Primaria ai Licei, la Fondazione ha deciso di dare nuova forza alla propria mission: far entrare a scuola tutto ciò che nel nostro panorama culturale si muove per cercare il vero, che cioè sa di buono, di bello e di grande.

La Fondazione Sant’Agostino concretizza il progetto di apertura dei propri spazi alla città iniziato con la fortunata mostra fotografica sulla Primavera di Praga del gennaio scorso, proponendo lo spazio espositivo, 1911 Arte e Caffè, presso gli Stabilimenti Conciaria nel cortile dei Licei Manfredini come luogo in cui poter fare incontrare esponenti della cultura contemporanea, dal mondo del lavoro a quello dell’arte, e i giovani per stimolare e contribuire l’emergere di talenti e la scoperta di passioni così preziose per il nostro paese oggigiorno.

“Sinestesie” Luca Gastaldo

Periodo: 20 maggio – 7 giugno 2019

1911 presso gli Stabilimenti Conciaria Arte e Caffè dei Licei Manfredini, via Merano 5, Varese

In collaborazione con Galleria PUNTO SULL’ARTE di Sofia Macchi, Viale Sant’Antonio, 59/61, Varese.

Ingresso libero

La mostra è aperta al pubblico nei seguenti orari:

Lunedì e giovedì: 7.30 – 16.00

Martedì, mercoledì e venerdì: 7.30 – 16.30

Per maggiori informazioni: comunicazione@scuolamanfredini.it