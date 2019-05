L’alpinista Hervé Barmasse nuovo ambasciatore Vibram

Vibram, da oltre 80 anni leader mondiale nel settore delle suole in gomma per l’outdoor, ha accolto nel suo team di atleti l’alpinista Hervé Barmasse. Nato e cresciuto ai piedi del Cervino, Barmasse tra nuove vie, prime invernali e prime solitarie, ha collezionato negli anni una serie di successi che lo hanno portato a essere considerato oggi uno tra gli alpinisti italiani più esperti.

Da sempre gran conoscitore e utilizzatore di calzature con suola Vibram, Barmasse ha iniziato a collaborare con l’azienda nel 2018 come tester d’eccezione delle tecnologie sviluppate dall’azienda di Valdarno (Varese), in modo particolare Litebase, l’ultima innovazione progettata per ridurre il peso della suola senza intaccarne le prestazioni.

«La leggerezza è un fattore fondamentale sia per quanto riguarda le prestazioni come atleta, che la sicurezza come professionista della montagna. Litebase di Vibram garantisce un peso minore della suola, con conseguente possibilità di far meno fatica, e le stesse prestazioni di grip e durata nel tempo che mi consentono di muovermi su tutti i terreni con precisione e velocità ma senza correre rischi» ha sottolineato Barmasse a proposito della tecnologia Vibram.

Jerome Bernard, sport marketing innovation global director di Vibram ha commentato così la partnership: «Siamo molto felici di ufficializzare questa collaborazione. Il nostro obiettivo è continuare a innovare il mercato dell’outdoor con tecnologie e prodotti sempre più affidabili e performanti».

Oltre a Vibram Litebase, verranno testati i prodotti e sviluppati prototipi realizzati con Vibram Megagrip, la mescola per un grip ottimizzato su terreni bagnati e più impegnativi, e con Vibram Arctic Grip, la soluzione in grado di migliorare il grip sul ghiaccio bagnato.