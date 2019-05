Le bici cargo elettriche arrivano a Mendrisio

Biciclette da trasporto, elettriche e in condivisione: sono i mezzi di mobilità dolce su cui si basa carvelo2go, l’iniziativa lanciata in Svizzera dall’Accademia della mobilità SA del TCS e dal fondo di promovimento Engagement della Migros. Il funzionamento è semplice: la bici cargo può essere noleggiata a ore ed è disponibile presso un ospite, per esempio un ristorante, un negozio o un ufficio postale.

A Mendrisio il servizio sarà attivo a partire dal 16 maggio. Le bici cargo elettriche consentono il trasporto dei bambini e di bagagli. In 60 città e comuni svizzeri, carvelo2go, offre la possibilità di noleggiare biciclette da trasporto elettriche.

«Le nostre “carvelo” sono assolutamente polivalenti e costituiscono un vero dovere per i comuni svizzeri – afferma Jörg Beckmann, direttore dell’Accademia della mobilità, aggiungendo che – è difficile immaginare un mezzo così semplice, gradevole e meno costoso di una bici cargo per accompagnare i bambini dai nonni o portare gli acquisti a casa».

Il Touring Club Svizzero sostiene l’offerta carvelo2go a livello nazionale. Anche il Gruppo Regionale del Mendrisiotto del TCS è lieto di sponsorizzare due bici cargo: «Vogliamo offrire ai nostri soci una nuova forma di mobilità che è una valida alternativa ai mezzi di trasporto classici. Le biciclette cargo sono pratiche, non inquinanti, non peggiorano lo stato dell’aria, e contribuiscono alla sensibilizzazione della popolazione verso i problemi ambientali, permettendo movimento e divertimento» afferma Enzo Pfister, presidente del Gruppo TCS del Mendrisiotto.

Mendrisio, secondo comune carvelo2go in Ticino A Mendrisio, gli argomenti in favore di carvelo2go hanno convinto. Samuele Cavadini, Sindaco, precisa: «Proponendo una nuova forma di mobilità non soltanto agli abitanti, ma anche ai nostri ospiti, le bici cargo elettriche completano idealmente gli attuali programmi di mobilità di Mendrisio. La proposta è anche interessante per Mendrisio in qualità di Città dell’energia: Possiamo includere l’azione “carvelo2go” nel catalogo di misure».

Come funziona? Le carvelo sono posizionate in diversi quartieri della città. Piccole imprese come negozi, panetterie, caffè o alberghi assumono il ruolo di stazione ospitante. Nella loro funzione di punti di consegna, consegnano agli utenti la chiave e la batteria della carvelo. In cambio, le stazioni ospitanti possono utilizzare gratuitamente le carvelo per i propri bisogni. Le carvelo possono essere prenotate tramite il sito carvelo2go.ch l’applicazione “carvelo2go”. Le spese di prenotazione sono di 5 franchi, poi si pagano 2 franchi all’ora. Nella notte tra le ore 22 e 8 l’offerta è gratuita. Tutti i soci del TCS beneficiano di uno sconto del 50% sulle prenotazioni di carvelo2go.

Maggiori info qui