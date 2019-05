Leonardo protagonista al castello di Masnago e in sala Veratti

A cinquecento anni dalla morte del maestro vinciano arriva a Varese una coppia di esposizioni: la prima, “Leonardo – Il cominciamento dell’Acque dalla Genesi a Dante“, verrà inaugurata sabato 25 maggio alle 16 al Castello di Masnago, nel Museo di arte moderna e contemporanea, e si concluderà il 30 giugno; la seconda invece, “Le macchine di Leonardo da Vinci nelle realizzazioni di Paolo Condusso“, troverà spazio dal 30 maggio al 20 giugno in Sala Veratti.

«Con questo doppio evento di cui siamo partner – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Roberto Cecchi – vogliamo unirci anche noi alle tante iniziative che danno risalto a uno dei più grandi geni della storia italiana».

Durante l’esposizione a Masnago, curata da Antonio Bandirali, si terrà poi una giornata di studi su Leonardo. L’appuntamento è in questo caso per sabato 15 giugno a partire dalle 15. A firmare la mostra sulle macchine leonardesche, realizzata in collaborazione con l’Associazione navimodellisti Valle Olona, è invece Fabrizia Buzio Negri.