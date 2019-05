Prima mattina funestata dagli incidenti

Una mattina funestata dagli incidenti stradali in provincia.

Primo scontro, a Marchirolo intorno alle 5 e mezza del mattino, quando ancora era buio: sono stati soccorsi un ragazo di 22 anni e un uomo di 34, entrambi non gravi, portati in ospedale a Varese e Luino.

Alle sei e mezza invece un incidente ha provocato quattro feriti (non in pericolo di vita) a Ferno, vicino a Malpensa. L’incidente è avvenuto vicino al municipio, feriti due uomini di 29 anni, un uomo e una donna di circa 40 anni.

Alle 7.30 invece un 17enne in motorino è rimasto ferito in un incidente in viale Aguggiari, a Varese. È finito all’ospedale di circolo, non è in pericolo di vita. Ferite lievemente anche due persone in uno scontro sulla Statale 394 a Cittiglio.