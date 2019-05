Mirko Reto presenta la sua squadra al gran completo

Un Comune aperto ai cittadini, con informazioni puntuali e senza nascondere nulla.

L’amministrazione di Mirko Reto, nuovo sindaco di Casciago, si è presentata al gran completo nella Sala dei Papi di Villa Castelbarco, sede del Municipio.

Oltre agli annunciati assessori (Stefano Chiesa, Caterina Cantoreggi, Giacomo Baroni e Alberto Gaggioni), sono state presentate le deleghe che verranno assegnate ad ogni consigliere delegato, con l’aggiunta del coinvolgimento nel lavoro anche di chi non è stato eletto.

Giuditta Speroni farà da portavoce del sindaco e si occuperà della comunicazione social, dei rapporti con la stampa locale e dell’aggiornamento della pagina Facebook istituzionale, con l’obiettivo «di informare i cittadini, attraverso i social, ma non solo. Le porte del Comune sono aperte a tutti – ha detto Reto -. Entro settembre uscirà un libretto informativo sulle iniziative e sull’avanzamento di lavori e progetti. Il rapporto tra cittadino e amministrazione vogliamo sia stretto, l’ho premesso in campagna elettorale e io mantengo le promesse: entro fine estate daremo una comunicazione a tutti con lo stato dell’arte e la descrizione precisa di quello che c’è c’è stato e ci sarà».

«Il capogruppo sarà Marco Praderio, con la possibilità di cambiare in corsa per dare spazio a tutti – ha aggiunto Reto -. Le deleghe del sindaco saranno quella a Urbanistica, Polizia locale, Sicurezza e Sociale, con l’aiuto di Mario Persicone sul fronte sicurezza; il Commercio sarà seguito da Marco Praderio, con l’aiuto di Pamela Pini, non eletta ma risorsa fondamentale per la squadra; Marco Pravettoni avrà la delega agli eventi delle e curerà il dialogo con la parrocchia, gli oratori e così via. Ci siamo subito messi all’opera, il consiglio comunale sarà con ogni probabilità il 10 giugno. È stata una prima settimana di lavoro, sono molto soddisfatto e certo che raggiungeremo i risultati che ci siamo prefissati».

«Siamo partiti subito alla ricerca di bandi, sia nel settore sicurezza che su altri temi – spiega il neo sindaco di Casciago -. Parteciperemo ad un bando per l’efficientemente energetico e spero avremo risposte a breve. Cambieremo sicuramente gli orari di ricevimento al pubblico degli uffici comunali per agevolare commercianti e cittadini con aperture al lunedì e al sabato mattina. Sono in contatto con le scuole, ho visitato la scuola materna di Casciago insieme al parroco e ho partecipato alla festa di fine anno della scuola materna di Morosolo: sono stato felice dell’invito e sono rimasto entusiasta, stupito e colpito dalla struttura e dalle possibilità che il nostro territorio può dare. Sabato sarò alla festa della scuola primarie a Casciago e giovedì a Morosolo. Abbiamo scisso gli assessorati a Istruzione e Scuole Materne perchè hanno esigenze diverse, non c’è nessuna volontà di chiudere o fare cambiamenti drastici. Con l’assessore Baroni abbiamo cominciato a fare una panoramica sugli eventi, a cominciare da Agrirun e Agrifest, eventi che nel weekend coloreranno il paese in maniera positiva. Rivedremo presto le associazioni per progettare il futuro e gli eventi del prossimo semestre, cercando di avere un calendario che permetta di evitare eventi che si accavallano».

Infine, qualche stilettata alla passata amministrazione: «Ho incontrato il comandante della Polizia Locale di Varese, con cui abbiamo una convenzione in essere: abbiamo ottenuto che il nostro vigile sia molto più presente su territorio – ha detto Reto -. Per quanto riguarda i “bidoni blu”, i dissuasori che la passata amministrazione ha installato in quattro punti, il comandante Ferrario, che ringrazio per l’attenzione e il tempo dedicatoci, ha confermato che i nostri contenitori sono solo un deterrente poiché la Polizia Locale di Varese non ha un modello di telelaser che possa essere inserito all’interno degli armadi installati a Casciago. Infine, vogliamo comunicare a tutti che ci saranno ritardi per i lavori in corso sulla parte pedonale di via Sant’Agostino: le pietre ordinate non sono ancora arrivate, l’impresa aveva avvertito la passata amministrazione. I lavori termineranno con almeno due settimane di ritardo, ci auguriamo entro fine giugno».