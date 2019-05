Quattro nuovi armadi per autovelox a Casciago e Morosolo

Sono comparsi sabato mattina (13 maggio) sulla strada principale del paese, all’altezza di via Dell’Acqua a Casciago e in via Manzoni a Morosolo.

Sono quattro “armadi blindati idonei a contenere apparecchiature per la rilevazione automatica della velocità”. La decisione di posizionarli è dell’amministrazione comunale, che con una delibera di giunta datata 22 novembre 2018 ha preso alcuni provvedimenti relativi alla viabilità e alla sicurezza stradale. Il limite su entrambe le vie è di 50 km/h, velocità che spesso e volentieri non è rispettata: in molti, anche in anni passati, hanno segnalato la pericolosità dovuta al fatto che in parecchi corrono troppo.

La spesa per l’acquisto e l’installazione degli armadi si aggira intorno ai 2/3 mila euro. Sono apparecchi predisposti per l’inserimento delle “pistole laser” in dotazione alla Polizia Locale di Varese (consorziata con quella di Casciago) e potranno essere attivati seguendo la normativa in vigore, con apposita segnaletica per avvertire gli automobilisti. Le modalità di utilizzo di queste apparecchiature sono le stesse di quelle arancioni posizionate nel Comune di Varese e in molti altri territori: le abbiamo evidenziate in un articolo qualche anno fa, grazie al parere di un esperto della materia (LEGGI QUI – Cosa sono e a cosa servono le colonnine arancioni che sembrano autovelox). Cambia il colore (quelle casciaghesi sono blu), ma non le regole e il modo di utilizzo.

Tra la delibera di giunta e il posizionamento delle apparechiature sono passati parecchi mesi, necessari per l’adempimento delle pratiche burocratiche. Stesso discorso per gli altri provvedimenti presi in quella seduta di giunta, attuati o da attuare con modalità differite nel tempo.

LA DELIBERA DI GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI