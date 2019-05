Già pronta la giunta di Mirko Reto

Sono passate poche ore dalla sua proclamazione a sindaco, ma Mirko Reto, neo primo cittadino di Casciago non perde tempo. Tra i primi in provincia di Varese (forse il primo in assoluto), ha già deciso e nominato i suoi assessori, componendo la squadra della giunta che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di amministrazione comunale.

«Siamo al lavoro da ieri, sulla struttura più che altro, in questa prima fase – spiega Reto -. Voglio un team coeso al lavoro, le risorse umane ci sono e la mia politica è quella di utilizzare al meglio tutti, puntando sul lavoro in squadra. Per me uno vale uno. Verificheremo i lavori in corso, quelli partiti o quelli che dovranno partire. Quello che c’è di buono e condivisibile lo porteremo avanti e mi auguro che in consiglio comunale ci sia un rapporto costruttivo, con argomenti e proposività. In consiglio comunale ci saranno tanti giovani validi e ne sono contento, i giovani sono una risorsa, vanno valorizzati».

La giunta di Reto sarà la seguente. Il sindaco tiene per se le deleghe a Sociale, Polizia locale e Sicurezza. Il vicesindaco è Stefano Chiesa, portacolori della lista civica Casciago Cambia, già assessore in passato e con una lunga esperienza amministrativa alle spalle: a lui vanno le deleghe a Bilancio e Tributi, Biblioteca, Sport e Scuola dell’infanzia. Giacomo Baroni, il più votato in consiglio comunale con le sue 107 preferenze, gestirà Politiche giovanili, Associazioni, Eventi e Cultura. Caterina Cantoreggi rappresenta la “quota rosa” della giunta e gestirà Servizi educativi e Istruzione. Infine Alberto Gaggioni, anche lui ex assessore in passate amministrazioni e attuale coordinatore del gruppo intercomunale di Protezione Civile Valtinella, che dovrà occuparsi appunto di Protezione civile, ma anche di Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio.

«Ho scelto io le deleghe da assegnare, condividendole col gruppo – spiega Reto -. Non ci siamo basati solo sui voti raccolti, ma sulle competenze e sulle affinità agli argomenti. Per le associazioni puntiamo ad avere un calendario preciso, con gruppi di lavoro e nuove idee: in una parola, collaborazione. Per le scuole abbiamo idee e progetti, abbiamo deciso di scindere quelle dell’infanzia dalle altre perchè hanno esigenze diverse. C’è poi la delega alla Biblioteca, che ho voluto io, assegnandola a Chiesa, cioè chi la biblioteca l’ha creata: vorremmo che diventi un punto di aggregazione importante, rivedremo orari e operatività, potenziadola. Ho tenuto per me sociale e polizia locale, temi a cui tengo molto e per cui stiamo già studiando la realizzazione di corsi anti truffa. Sono già in contatto con le forze dell’ordine del territorio. Darò deleghe a tutti i consiglieri eletti e coinvolgerò nel lavoro anche chi è rimasto fuori dal consiglio comunale: siamo un gruppo e come gruppo vogliamo lavorare. I primi passi? Convocheremo al più presto il consiglio comunale, sabato prossimo ho il primo matrimonio in Comune, nel fine settimana ci sono Agrifest e Agrirun. Andrò poi a visitare la scuola materna di Morosolo che mi ha invitato e ho cominciato a sentire i sindaci dei paesi vicini. Siamo partiti col piede giusto, sono contento e soddisfatto: il mio sogno è che Casciago diventi la perla di Varese, per cultura, aggregazione, socialità. Vorrei che andare a Casciago fosse un piacere non solo per la bellezza innegabile del suo territorio, ma anche per eventi, manifestazioni e feste».