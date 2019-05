Mirko Reto è il nuovo sindaco di Casciago

Il nuovo sindaco di Casciago è Mirko Reto.

Il 43enne imprenditore ha battuto con 1139 voti Andrea Zanotti, sindaco uscente, che si è fermato a quota 1051.

Ottantotto voti di differenza che portano sulla poltrona di primo cittadino Reto, affiancato dalla sua lista fatta dalle anime civiche di Casciago Cambia e Vivere Casciago e Morosolo e da quelle politiche di Lega e Forza Italia. Mister preferenze è stato Giacomo Baroni, che ha superato quota 100 preferenze (107 per l’esattezza), seguito da Andrea Zampieri de “La Civica”, arrivato alla rilevante cifra di 85 voti personali. In maggioranza, fatte salve le nomine in giunta, siederanno Baroni, Chiesa, Praderio, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone e Cantoreggi, mentre per la minoranza oltre al candidato sindaco sconfitto Zanotti ci saranno Zampieri, Bianchi e Brega.

«Ringrazio i miei concittadini di Casciago e Morosolo. Abbiamo perso di soli 88 voti, è un peccato. Unica consolazione il risultato dei giovani Zampieri e Brega, il futuro è tutto loro», commenta Zanotti.