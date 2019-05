Da oggi Arsago ha il suo skatepark

Lo skatepark tanto desiderato dai ragazzi di Arsago Seprio e ufficialmente inserito nel programma elettorale del Consiglio comunale dei ragazzi, è stato inaugurato questa mattina al campo sportivo di via d’Annunzio.

La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Claudio Montagnoli, dei membri della giunta comunale e di un nutrito gruppo di allievi della scuola secondaria di primo grado.

Il sindaco dei ragazzi ha così commentato la realizzazione dell’opera: «Siamo molto felici di essere qui oggi ad inaugurare un progetto che abbiamo proposto quando la nostra lista è stata eletta; possiamo così lasciare un ricordo materiale del nostro percorso come CCR. Ce l’avete chiesto in molti e temevamo di non riuscire a realizzarlo in tempo per la fine del nostro mandato, ma ieri sono state posate le strutture ed ora lo skate park è a vostra disposizione. Questa esperienza ci ha fatto capire che un progetto non può essere realizzato in tempi brevi, perché servono risorse economiche e l’impegno di molte persone, quindi vi chiediamo di usarlo con cura, non fare graffiti. disegni, scritte.

Ognuno di noi vorrebbe trovarlo sempre come ora».