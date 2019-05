I pescatori del lago intervistati dagli studenti

Un video per raccontare una delle attività tradizionali del territorio, quella dei pescatori. È stato girato dalla classe 3B del Liceo Scientifico Vittorio Sereni di Laveno Mombello, all’interno del progetto Onda Maggiore (qui il loro blog), che si concluderà a giugno con una grande festa per tutto il paese. Guidati dai tutor Erica Belli e Matteo Spertini, i ventidue alunni si sono trasformati in giovani reporter, andando alla ricerca di racconti, testimonianze e materiali e il 2 giugno presenteranno il loro lavoro in una grande mostra-evento. Il progetto è realizzato all’interno di un percorso di un progetto di alternanza scuola lavoro che racconteranno su VareseNews in “pillole”.

La prima puntata

Siamo della 3bLAV del liceo V. Sereni e il nostro gruppo si occupa di contattare pescatori di lago esperti e non, di ogni età, per cercare di meglio comprendere la nostra identità lacustre, sotto il profilo della pesca. In data 31 marzo abbiamo organizzato una giornata in cui 6 pescatori dai 18 ai 67 anni si sono resi disponibili per essere fotografati e intervistati in veste da pesca. Ci hanno raccontato e spiegato molto della loro esperienza, raccogliendo tutte le informazioni in un video per Varese News, che teniamo molto a ringraziare per lo spazio che ci sta concedendo nella testata.

Vi ricordiamo inoltre che potrete vedere le foto durante la mostra evento del 2 Giugno a Laveno Mombello.

Niso Tomasini, Davide Santarcangelo, Erika De Tommasi, Christian Gallio, Marco Zepponi