In piazza per la rilevazione della pressione arteriosa

In occasione della Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa, venerdì 17 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, l’equipe del Centro per la Diagnosi e la Terapia dell’ Ipertensione Arteriosa (dott. Andrea M. Maresca, dott. Christian Mongiardi, dott. Lorenzo Montalbetti e i medici specializzandi) della Medicina 1 dell’Ospedale di Circolo di Varese, diretta dalla prof.ssa Luigina Guasti sarà in piazza Repubblica a Varese in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la rilevazione della pressione arteriosa e la valutazione del rischio cardiovascolare.

La malattia ipertensiva rappresenta in Italia il più rilevante fattore di rischio per infarto miocardico e cerebrale, le prime due cause di morte nella nostra penisola, per scompenso cardiaco, insufficienza renale cronica e fibrillazione atriale. “Più del 30% della popolazione italiana adulta – spiega il dott. Maresca – è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età e quasi il 10% tra bambini ed adolescenti che risultano già ipertesi. Sebbene nella maggior parte dei casi l’ipertensione arteriosa risulti controllata dalla terapia, circa il 35% degli italiani ipertesi presenta, malgrado la terapia, valori pressori superiori a 140/90 mmHg. Almeno il 30% degli italiani, inoltre, sono ipertesi ma ignorano di esserlo”.

Come indicato dai dati del’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali (OSMED), anche l’adesione alla terapia antiipertensiva rappresenta un problema: “di 100 compresse di farmaco antiipertensivo, con ampie differenze tra classe e classe di farmaci e tra farmaci in combinazione fissa oppure estemporanea, – argomenta Maresca – i pazienti italiani ne assumono mediamente 60-70. Questo, ovviamente, con importanti ripercussioni sul controllo pressorio e la spesa sanitaria”.

Impara a conoscere la tua pressione arteriosa è stato negli ultimi anni il motivo conduttore della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League, in programma il 17 maggio di ogni anno. Finalità della XV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa indetta dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa è favorire una maggiore consapevolezza del rischio associato alla malattia ipertensiva, una più diffusa consuetudine al periodico monitoraggio dei valori pressori ed una maggiore aderenza dei pazienti alla terapia antipertensiva.