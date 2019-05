Più di 700.000 voti per “Eolo missione comune”

Il progetto EOLO Missione Comune, lanciato lo scorso 11 aprile, fa registrare un grande successo nella sua prima fase ed entra nel vivo con i primi 10 comuni che, grazie ad un totale di 740.802 mila voti*, concorreranno per i prossimi 4 mesi per aggiudicarsi i premi “smart” messi in palio da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale e ideatore del progetto.

Nella prima fase di votazione al primo posto dei comuni d’Italia più votati c’è Villetta Barrea (AQ), comune del centro-sud, seguito in classifica da Voltaggio (AL), Esino Lario (LC), Cartosio (AL), Monte Cerignone (PU), Carro (SP), Cellere (VT), Mioglia (SV), Rivarossa (TO), Bardi (PR).

Questi primi 10 comuni potranno essere aiutati dai cittadini ad incrementare il loro punteggio attraverso “Missioni social” seguendo le indicazioni presenti sul sito della piattaforma, così da gareggiare per aggiudicarsi il contributo massimo di 14.000 euro da convertirsi in premi tecnologici, adatti a trasformare i piccoli comuni in vere e proprie “smart cities”.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/