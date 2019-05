Playoff, quarto turno al via

Quarto e ultimo atto dei playoff in scena questo weekend. Dalla Promozione alla seconda categoria si giocheranno sfide tese e che avranno in palio un premio che vale una stagione.

PROMOZIONE

Dal Girone A, vinto dalla Vergiatese, la Rhodense ha raggiunto l’ultimo scalino e si giocherà la promozione in Eccellenza con il Sant’Angelo Lodigiano e con il Forza e Costanza. Gli arancioni milanesi saranno impegnati sabato 25 maggio (ore 16.00) proprio a Sant’Angelo. Le altre sfide del triangolare si disputeranno mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno.

PRIMA CATEGORIA

Sfida interna per il Gorla Maggiore: domenica 26 maggio (ore 16.00) al “Comunale” arriverà il Castello Città di Cantù. Gara di ritorno prevista per domenica 2 giugno a Cantù.

SECONDA CATEGORIA

Partirà in trasferta il quarto turno per il Bosto. Domenica 26 maggio (ore 16.00) i varesini giocheranno la gara di andata in casa della Cornatese d’Adda (Monza e Brianza). Gara di ritorno a Capolago domenica 2 giugno (ore 16.00).