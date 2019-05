Primo maggio a Varese, più di 2000 persone in corteo

Sono stati oltre 2000 i partecipanti al corteo del primo maggio a Varese, organizzato dai sindacati confederali Cgil, Cis e Uil, quest’anno intitolato a “La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale“.

La manifestazione, partita alle 9.30 da Piazza Repubblica ha raggiunto un’ora dopo piazza Monte Grappa dove si sono alternati gli interventi di delegate e delegati dai luoghi di lavoro e dal territorio: le conclusioni, a nome di CGIL CISL UIL, sono state poi pronunciate da Giulio Romani, segretario CISL nazionale ed ex Segretario Generale della First Cisl (sindacato dei bancari e degli assicurativi).

Come è ormai tradizione, durante la manifestazione sul palco, non è mancata la musica: ad intervallare gli interventi, c’è stata una bella novità: il concerto live della band “Judy in the case”.