Tutto pronto per Miss Bikers 2019, domenica 12 maggio all’Old Jesse di Saronno ma in parte tutta la città sarà coinvolta in quanto il ritrovo delle 10 concorrenti sarà alle 17.45 in Piazza Aviatori d’Italia dove faranno un piccolo corteo in sella ad altrettante motociclette guidate dai bikers fino al piazzale antistante il locale di via Martiri del lavoro 27.

Organizzatore e mattatore della serata è il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani che presenterà l’intera serata che avrà il culmine a mezzanotte con l’incoronazione della Miss.

«Abbiamo voluto puntare sulla bellezza della donna senza limiti di età per dimostrare che ci sono donne che anche oltre i 50,60 anni hanno un fascino invidiabile – dichiara Silighini -, mettersi in mostra con coraggio, dignità e grinta anche quando non si è più ragazzine è segno di forte emancipazione e simpatica competizione».

Appuntamento dalle 18.30 al The Old Jesse per la prima edizione di “Miss Bikers Saronno”. In giuria il regista e attore Ivan Brusa, l’attore Paolo Riva, Alberto Paleardi, Simone Ceriani, l’avvocato Andrea Polimeno e l’attrice saronnese Aurora Rondena. Alla vincitrice un contratto per il prossimo film prodotto dalla “The American and Italian Foundation”.