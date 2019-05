Quell’alpino a piedi in Valganna

Lo hanno sorpreso oggi, venerdì 10 maggio, mentre di prima mattina camminava in Valganna vestito da alpino con un grosso zaino sulle spalle e un cartello con la scritta “Milano”. Che stia andando a piedi all’adunata?

L’automobilista che ci ha inviato lo scatto non ha avuto modo di chiederglielo, ma non è così improbabile che il temerario alpino si stia recando alla tradizionale manifestazione che si apre questa mattina a Milano, forse facendo l’autostop (tanto per curiosità: dalla zona in cui è stata scattata la foto, a Milano ci sono 54,4 chilometri: a piedi il “nostro alpino” ci metterebbe quasi 11 ore e mezzo…)

Vi capitasse di incontrarlo fateci sapere.