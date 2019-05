Una rete per le cure palliative: un modello integrato di assistenza

Prima conferenza territoriale sulle cure palliative.

ATS Insubria, in coordinamento con il Dipartimento interaziendale di cure palliative, nell’ambito del suo ruolo di Governance della Rete Locale di Cure Palliative promuove un incontro per favorire un confronto costruttivo al fine di attivare sinergie di rete.

“L’evoluzione della rete di cure palliative” si terrà sabato 11 maggio allo scopo di diffondere la conoscenza relativa allo sviluppo delle Cure palliative e delle funzioni della rete territoriale tra i professionisti che si trovano a gestire persone affette da malattie inguaribili ed evolutive verso la terminalità.

L’evento, in programma nell’Aula Pigionatti del Collegio De Filippi di Varese, è articolato in due sezioni.

In mattinata la conferenza è rivolta a Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, Medici di Continuità Assistenziale, Medici Palliativisti, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Dietisti, Medici specialisti Ospedalieri, Medici di RSA, Assistenti Sociali, Operatori Sociosanitari e personale delle Associazioni di Volontariato per approfondire le indicazioni delle DD.GG.RR. relative alla riclassificazione delle unità di offerta di cure palliative, in coerenza con quanto previsto dalla nuova normativa LEA, finalizzata a promuovere la convergenza dei modelli residenziali e domiciliari dell’area sanitaria e sociosanitaria e promuovere una cultura volta a migliorare i processi di presa in carico e cura, garantendo risposte sempre più appropriate ai pazienti.

Nel pomeriggio è previsto un incontro informativo a cura delle associazioni di volontariato, dedicato e aperto alla cittadinanza, allo scopo di sensibilizzare la popolazione e diffondere la conoscenza sull’evoluzione del sistema delle Cure Palliative e favorire le possibilità di conoscenza ed integrazione reciproca.