I Sacri Monti prealpini in mostra a Casale Monferrato

“Lo sguardo sui Sacri Monti – i nove Sacri Monti prealpini” è il titolo della mostra che, grazie alla collaborazione tra la Città di Casale Monferrato e l’Ente di gestione dei Sacri Monti, si potrà visitare da sabato 11 maggio a domenica 9 giugno negli spazi espositivi del Castello del Monferrato, in piazza Castello a Casale (AL), nell’ambito della manifestazione Riso&Rose 2019.

Vi sono esposti 56 pannelli con fotografie di Marco Beck Peccoz che colgono la straordinaria ricchezza artistica e paesaggistica dei nove Sacri Monti prealpini che dal 2003 sono stati inseriti dall’UNESCO nel sito seriale “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”. Sono scorci architettonici, dettagli artistici e suggestive vedute di paesaggio che fanno vedere, senza pretese scientifico-documentaristiche, ciò che sta dietro alla motivazione dell’UNESCO di inserire i Sacri Monti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità.

Le immagini vogliono suscitare l’interesse e l’emozione dei visitatori, per indurli a conoscere e visitare questi luoghi ricchi di storia e spiritualità e dal fascino ancora vivo e attuale. Le cappelle illustrano all’interno scene sacre con pitture e statue molto evocative e spesso di grande qualità artistica che il fotografo coglie in scorci di particolare suggestione ora per l’interazione con la luce, ora perché il suo sguardo curioso legge momenti, sentimenti e dettagli delle scene poco scontati. Le architetture delle cappelle si integrano armonicamente nel contesto naturalistico delle alture su cui sono distribuite, affacciate sulle Alpi, sui laghi, sul paesaggio monferrino.

L’esposizione è stata consentita dalla collaborazione fra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia. L’ente regionale di gestione dei Sacri Monti piemontesi ha infatti commissionato al fotografo Beck Peccoz un’ampia campagna fotografica destinata ad un volume che illustrerà i Sacri Monti del sito Unesco e ha messo anche a disposizione le immagini per un progetto, promosso dalla Regione Lombardia, realizzato dalla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e dalla la Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese. La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata venerdì 10 maggio 2019 alle ore 18 alla presenza di sindaco e assessore della Città di Casale Monferrato e si potrà visitare al secondo piano del castello, sabato, domenica e festivi tra le ore 10.00 e le 19.00, dall’11 maggio al 9 giugno 2019.