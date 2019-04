La via dei Sacri Monti tra Piemonte e Lombardia

Un itinerario che unisce religione, arte, cultura e bellezza e che, tappa dopo tappa, conduce i visitatori sulle orme dei pellegrini, in una serie di luoghi unici per le loro peculiarità e caratteristiche. Nel 2003 i nove Sacri Monti di Lombardia e Piemonte sono stati riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità (Vai al sito di Varese4U).

La via dei Sacri Monti del nord Italia si articola tra Lombardia e Piemonte e tocca ben nove cammini di preghiera che alla dimensione spirituale uniscono particolarità dovute alla storia dei pellegrinaggi, alla posizione in cui sono situate o all’opera degli artisti che li hanno resi unici.

“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale – si legge tra le motivazioni al riconoscimento Unesco – sono gruppi di cappelle e altri manufatti architettonici eretti fra il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e spirituale, possiedono notevoli doti di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto importanti (affreschi e statue)”.

In Lombardia i Sacri Monti sono due, quello di Varese e quello di Ossuccio in provincia di Como.

Dal sito InLombardia, portale della Regione dedicato al Turismo:

La via sacra che giunge al Sacro Monte di Varese nasce in città, nel rione di Sant’Ambrogio, e sale poi per due chilometri fino a portarti in una splendida posizione panoramica che ti permetterà di ammirare la pianura e i laghi prealpini. Il complesso devozionale di Ossuccio è invece situato su un pendio che domina il paese, con la vista che spazia sul Lago di Como e sull’Isola Comacina. Anche qui si trovano quattordici tempietti distribuiti lungo il tracciato ascensionale, prima di arrivare alla sosta conclusiva al Santuario della Madonna del Soccorso.

Ai Sacri Monti Lombardi se ne aggiungono sette in territorio Piemontese: sono il Sacro Monte di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo Sesia. Scopri di più sui Sacri Monti del Piemonte

I nove Sacri Monti:

Il Sacro Monte o “Nuova Gerusalemme” di Varallo

Il Sacro Monte di Santa Maria Assunta, Serralunga di Crea

Il Sacro Monte di San Francesco, Orta San Giulio

Il Sacro Monte del Rosario, Varese

Il Sacro Monte della Beata Vergine, Oropa

Il Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, Ossuccio

Il Sacro Monte della Santa Trinità, Ghiffa

Il Sacro Monte Calvario, Domodossola

Il Sacro Monte di Belmonte, Valperga