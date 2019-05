Scontro tra auto e moto a Corgeno, ferito un 29enne

Incidente stradale questa sera a Vergiate tra un’auto e una moto.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 21 in località Corgeno, in via Leopardi, all’altezza dell’incrocio con la Sp 18.

Sul posto due ambulanze del 118 che stanno soccorendo un 29enne rimasto ferito.

(aggiornato alle 21,24 – seguono aggiornamenti)