Sosta gratuita alle auto elettriche

La Giunta Comunale ha scelto di accordare la sosta gratuita (in deroga alla vigente disciplina dei parcheggi nei quali la sosta degli autoveicoli ) a tutti i proprietari di veicoli ad alimentazione elettrica e/o veicoli ibridi, in tutti gli spazi a pagamento delimitati da strisce blu – senza limitazione di tempo nell’area denominata Svit Interna.

In tal senso, il Comando di Polizia Locale emettera’ un’apposita ordinanza, attraverso la quale prevedere le modalità per l’eventuale rilascio del contrassegno per la sosta gratuita delle auto elettriche, nonché l’integrazione della segnaletica verticale esistente.

L’Amministrazione intende incentivare questo tipo di auto, in un’ottica di riduzione dell’inquinamento atmosferico, commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali, con delega alla Viabilita ‘ – anche in attuazione delle linee di indirizzo e delle disposizioni richiamate dal Piano di risanamento della qualità dell’aria di Regione Lombardia”.

Sul parabrezza è obbligatorio esibire una fotocopia del libretto di circolazione, omettendo i dati sensibili, ma evidenziando l’ alimentazione del veicolo e la targa; qualora il proprietario del veicolo lo volesse, potrebbe anche richiedere un pass alla Polizia Locale.