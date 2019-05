Tempo brutto: rinviata Agrivarese

A causa delle avverse condizioni meteo, la manifestazione AgriVarese è stata rinviata. L’ultimo bollettino meteo annuncia un peggioramento che rovinerebbe lo sforzo organizzativo.

La comunicazione di Camera di Commercio:

Facendo seguito all’ultimo bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino nonché al codice arancione previsto dalla Protezione Civile – in particolare per le forti raffiche di vento durante tutto l’arco della giornata di domenica 5 maggio – Camera di Commercio di Varese e Comune di Varese hanno previsto il rinvio della manifestazione alla domenica 12 maggio per garantire le migliori condizioni di sicurezza per i visitatori, gli espositori e tutti gli operatori coinvolti.