Raffiche di vento forte nel Varesotto, danni ed eventi rinviati

Ha fatto davvero bene chi ha preso la decisione di rinviare Agrivarese la festa cittadina di Malnate a causa del vento annunciato dal Centro Geofisico Prealpino.

Le raffiche, fortissime, hanno cominciato a spirare dalla notte per proseguire nella mattinata di domenica 5 maggio: le raffiche si sono avvicinate ai 50-70 chilometri all’ora. Il vento è previsto in quota e nella zona Prealpina, in forma tempestosa, con attenuazione solo a sera.

Molte le segnalazioni dei lettori che arrivano, fin dalle prime ore, un po’ dappertutto: oltre a Valceresio, Valcuvia e Valganna, le segnalazioni arrivano anche dalla zona del Basso e Medio Verbano: Sesto Calende, Sangiano, ma anche Busto Arsizio, Cardano al Campo, Gornate Olona, Ferno. A Varese i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Europa e in molte altre zonedella città per piante cadute o danni del vento. A Cittiglio le folate hanno scoprchiato nuovamente la copertura del tetto del pronto soccorso: anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il padiglione e la zona circostante.

VIDEO – I DANNI DEL VENTO IN CENTRO A VARESE E AI GIARDINI ESTENSI

CITTIGLIO, SCOPERCHIATA LA COPERURA DEL TETTO DEL PRONTO SOCCORSO

A causa del meteo avverso, la rievocazione storica e il mercatino nel Borgo, previsti ad Angera, sono rinviati a data da definirsi.