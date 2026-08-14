Caldo, afa e temporali sui rilievi: le previsioni del weekend di Ferragosto

Il weekend di Ferragosto si apre all’insegna del caldo intenso e dell’afa su Varese e provincia, con temperature che nella giornata di oggi, venerdì 14 agosto, toccano punte massime tra 34 e 36 gradi. Il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche banco di nubi al mattino lungo le Prealpi destinato a dissolversi rapidamente. Nel corso della giornata si svilupperà nuvolosità cumuliforme sui rilievi, con la possibilità di qualche temporale sulle Alpi dal tardo pomeriggio e in serata, mentre altrove il tempo resterà asciutto. Il vento sarà debole da Nord in quota, mentre al suolo prevarrà il regime di brezze.

Sabato 15 agosto

Il clima non accenna a cambiare: sabato si prospetta un’altra giornata assolata e molto calda, con foschia diffusa e temperature sostanzialmente stazionarie rispetto a venerdì. Le minime oscilleranno tra 21 e 26 gradi, le massime tra 34 e 37 gradi. Anche in questo caso, tra pomeriggio e sera, non si escludono temporali di calore in montagna. Il vento in quota sarà molto debole da Sud, con brezze al suolo.

Domenica 16 agosto

Il caldo intenso proseguirà anche domenica, ancora con cielo soleggiato. Su Alpi e Prealpi, dal pomeriggio, è attesa nuvolosità variabile con possibilità di rovesci e temporali che, in serata, non si escludono possano estendersi fino alla pianura pedemontana. Le temperature si manterranno alte, con minime tra 21 e 26 gradi e massime tra 32 e 36 gradi. Il vento in quota sarà debole da Sud, in rotazione da Nord in serata; al suolo brezze o debole e irregolare.

Lunedì 17 agosto

Le previsioni indicano un cambio di tendenza a inizio settimana: la mattinata di lunedì sarà caratterizzata da passaggi nuvolosi con qualche rovescio o temporale, soprattutto su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio il tempo tornerà più soleggiato, con venti da Nord sulle Prealpi. Le temperature scenderanno leggermente, con minime tra 20 e 25 gradi e massime comprese tra 30 e 33 gradi.

(Previsioni a cura del Centro Geofisico Prealpino)