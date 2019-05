Agrivarese “ci riprova” domenica 12 maggio: il centro di Varese diventerà pedonale e i giardini estensi si riempiranno di animali per l’attesissimo appuntamento che porta ogni anno l’agricoltura in città

Tra le varie realtà che s stanno preparando alla giornata, c’è anche Coldiretti conferma la sua presenza domenica prossima, 12 maggio ad AgriVarese (dopo il rinvio della scorsa settimana, causa maltempo), per dire #stopciboanonimo, valorizzare la filiera corta e la cultura della “spesa antispreco”.: inoltre, allo stand istituzionale di Coldiretti Varese si affianca la presenza delle decine di imprese agricole associate all’organizzazione agricola con i loro prodotti: dai formaggi vaccini e di capra, al miele, ai salami, ai fiori, al vino, fino ai gelati e agli yogurt.

«Negli ultimi anni AgriVarese, con l’impegno della Camera di Commercio è cresciuta come momento importante per divulgare vendita diretta, rintracciabilità e territorialità – commenta il presidente Fernando Fiori – è divenuta un mezzo che ha portato a promuovere e a distinguere l’intero sistema agricolo varesino, valorizzandone le peculiarità e la sua forte identità. Coldiretti è presente anche in quest’edizione, per portare nel cuore della città l’agricoltura identitaria e di alto profilo, da difendere anche attraverso la raccolta di firme #stopciboanonimo per chiedere all’Unione Europea di disporre l’indicazione obbligatoria d’origine per tutti i cibi che si porta in tavola».