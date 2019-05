Agrivarese rende il centro a misura di pedone

Si avvicina il momento di Agrivarese, il cui appuntamento è per domenica 5 maggio. E un interessante “effetto collaterale” sarà la pedonalizzazione del centro varesino: sarà infatti pedonale tutta l’area in cui si svolgerà l’iniziativa.

In particolare saranno pedonali, e quindi chiuse alle auto, dalle 5 di mattina alle 24 di domenica 5 via Sacco, Corso Moro, piazza Monte Grappa (nel lato compreso tra via Carrobbio e via San Francesco), via Marcobi, via Volta, via Bernascone (nel tratto compreso tra via San Francesco e via Sacco), piazza Ragazzi del ’99, via Sant’Antonio (nel tratto compreso tra via degli Alpini e piazza Motta), piazza Motta, la via Lonati (nel tratto compreso tra piazza Motta e via San Francesco), via Robbioni (nel tratto compreso tra via Sacco e via Del Cairo), via Marconi e piazza Battistero.

Durante la giornata di Agrivarese inoltre, in aggiunta al normale servizio di linea, sarà attivo il servizio gratuito di bus navetta che collegherà i parcheggi dello stadio (piazzale De Gasperi) e quelli di Casbeno (piazza Libertà) all’incrocio tra via Verdi, via Sanvito e via XXV Aprile, per permettere ai visitatori di arrivare nel cuore della manifestazione. Corse previste ogni trenta minuti al mattino, dalle 9.30 alle 14.00, e ogni 15 minuti al pomeriggio, dalle 14.00 alle 20.00.

I CAMBIAMENTI NELLE LINE DEI BUS URBANI

la pedonalizzazione, ovviamente, creerà anche di cambiamenti nei percorsi delle linee urbane: che per l’intera giornata di domenica 5 maggio 2019, verranno modificate così:

LINEA A – da Capolago per FS percorso regolare, da FS per Biumo Superiore e viceversa transita da stazione FNM e viale Valganna;

LINEA B – da via Corridoni fino a viale XXV Aprile percorso regolare, da viale XXV Aprile per Sangallo e viceversa transita da via Sanvito, Hermada, piazza Beccaria;

LINEA C – da stazione funicolare Vellone (Sacro Monte) per piazza Beccaria e viceversa; da Bizzozero Nabresina per FS e viceversa;

LINEA E – da Bizzozero per FS e viceversa; da Velate per piazza Libertà e viceversa;

LINEA H/P – da San Fermo e da Olona per FS e viceversa; da Montello e da Avigno per piazza Beccaria e viceversa;

LINEA N – da Calcinate del Pesce per rotonda XXV Aprile/Sanvito e viceversa; da Belforte/Cascina Mentasti per FS e viceversa;

LINEA Z – da piazza Beccaria per Bregazzana-Calcinate Origoni-viale XXV Aprile.

Vengono soppresse le fermate di via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco e via Veratti, e non sono previste fermate straordinarie. Autolinee Varesine precisa inoltre che “sono possibili ulteriori disagi e ritardi in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione”

UN CONCORSO PER CHI VIENE IN TRENO

Per chi poi deciderà di venire a Varese in treno – la manifestazione è facilmente raggiungibile dalle due stazioni ferroviarie di Varese – ci sarà la possibilità di partecipare al concorso “Agrivarese in città 2019: vieni in treno e vinci!”.

Partecipare al concorso sarà facile: basterà recarsi al punto informativo allestito in piazza Monte Grappa ed esibire il biglietto ferroviario con il quale si è raggiunta la sede dell’evento (o l’abbonamento che includa i giorni festivi).

Verrà consegnata una cartolina da compilare con i propri dati e con i consensi richiesti per la privacy che dovrà essere imbucata all’interno dell’urna predisposta per il concorso, collocata nel punto informativo stesso.

Entro il 20 maggio ci sarà l’estrazione dei 10 vincitori, a cui andrà un buono acquisto del valore di 150 euro da spendere in una delle imprese agricole partecipanti ad Agrivarese in città.