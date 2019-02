Agrivarese 2019, aperte le iscrizioni

Per chi cerca un’alimentazione sana e di qualità, con prodotti di provenienza certa e a basso impatto ambientale. Ma anche per chi vuole entrare in contatto con gli animali delle nostre fattorie.

Galleria fotografica Agrivarese 2018 4 di 20

Forte del grande successo delle scorse edizioni, che richiamarono migliaia e migliaia di persone ai Giardini Estensi e nelle vie del centro cittadino, torna AgriVarese in Città, con un’edizione 2019 ancor più ricca di iniziative e di elementi d’interesse.

L’appuntamento è per domenica 5 maggio e l’obiettivo resta sempre quello di far incontrare cittadini e consumatori con la produzione agroalimentare varesina e le sue quasi 2mila imprese grazie a una rassegna organizzata da Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale PromoVarese, in collaborazione con Comune e associazioni di categoria e con il patrocinio di Regione Lombardia.

In questi giorni si sono aperte le iscrizioni per quelle aziende varesine che vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti lungo le vie Volta, Bernascone e Marcobi, partendo da piazza Monte Grappa. Prodotti agroalimentari e florovivaistici, ma anche macchine agricole, attrezzature per il giardino e la manutenzione del verde. In esposizione anche beni artigianali in legno e ferro battuto nonché i prodotti per l’equitazione.

«La partecipazione delle aziende agricole, con la commercializzazione dei loro prodotti – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi –, sarà uno degli aspetti di una manifestazione che, guardando con sempre maggior attenzione alle esigenze di benessere e qualità espresse dai consumatori, vedrà realizzarsi una grande festa dell’agricoltura varesina all’interno del centro cittadino. Un unicum che caratterizza AgriVarese in Città, la sola rassegna agricola in Lombardia che si svolga nel cuore di un capoluogo di provincia».

Le aziende interessate potranno inviare le loro domande di partecipazione, fino a esaurimento degli spazi espositivi, all’indirizzo mail promovarese@va.legamail.camcom.it utilizzando il modulo scaricabile dal sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it seguendo il percorso “Promuovere Impresa e Territorio » Agricoltura » AgriVarese in Città”.