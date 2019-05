Torna Agrivarese in città

Si avvicina il momento di Agrivarese, il cui appuntamento è per domenica 5 maggio.

La manifestazione, giunta ormai -nella versione “Agrivarese in città” – alla nona edizione, è stata presentata ufficialmente questa mattina : organizzata da Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale Promovarese, con l’Amministrazione Comunale di Varese e associazioni di categoria, vede la collaborazione anche di altri enti e organismi del territorio, ed è cresciuta in maniera molto significativa nel corso degli anni.

I GIARDINI ESTENSI REGNO DEGLI ANIMALI

Ancora una volta, gli animali delle fattorie varesine saranno i veri protagonisti di Agrivarese in città: saranno loro ad animare i Giardini Estensi, che faranno da splendida cornice della manifestazione, e le altre zone del centro cittadino.

Qui gli allevatori descriveranno le caratteristiche e le storie collegate alle singole razze proprie degli allevamenti del territorio: cavalli, pony, mucche, capre, pecore, conigli, asini, anatre e galline: ma anche rapaci e animali, come lama e alpaca, che giungono da luoghi lontani e che ora si trovano pure sul nostro territorio e saranno in esposizione per tutta la giornata