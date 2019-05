Travolse un pedone in autostrada, nessuna conseguenza per l’investitore

(immagine di repertorio)

Il Ministero pubblico ha dichiarato chiusi gli accertamenti penali in relazione all‘incidente che costò la vita ad un uomo di 36 anni, originario di Bergamo, morto nella serata del 16 novembre 2017 in A2 a Prato Leventina, in Canton Ticino, travolto da un’auto.

Sulla scorta di un’attenta ricostruzione di quanto accaduto e degli atti acquisiti, la Procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha decretato l’abbandono del procedimento nei confronti dell’investitore, un 37enne cittadino svizzero che quella sera, prima del tragico impatto, si trovava a circolare regolarmente sulla sua vettura in direzione Sud e non potè evitare il pedone che si trovava a camminare sulla corsia di sorpasso diretto verso sud, dopo essere entrato in A2 entrato dallo svincolo di Varenzo.