Un corso gratuito per imparare a fare (e mantenere) i muretti a secco

Un corso pratico e gratuito rivolto a muratori, apprendisti, agricoltori, liberi professionisti, giovani che vogliono intraprendere una professione pratica, per la trasmissione della conoscenza e del sapere legati alla costruzione a regola d’arte dei muri a secco, un patrimonio culturale materiale e immateriale da valorizzare e salvaguardare. È questo quello che il Parco del Campo dei Fiori organizza all’interno del progetto Upkeep the Alps, un progetto Interreg si punta a sostenere la rete di sentieri tra Italia e Svizzera.

Il corso si terrà dal 27 maggio al 1° giugno e prevede la realizzazione di un muro a secco con lezioni teoriche intercalate a visite a strutture realizzate in muratura a secco. L’UNESCO ha inoltre inserito “L’Arte dei muretti a secco” nella lista degli elementi immateriali dichiarati Patrimonio dell’umanità in quanto espressione armoniosa del paesaggio come frutto dell’interazione tra lavoro dell’uomo e la natura.

Il corso si svolgerà presso il Villaggio Cagnola, centro parco in via Provinciale per la Rasa (Varese). I posti disponibili sono 15 e ci si può iscrivere fino al 23 maggio inviando il modulo che si trova cliccando qui all’indirizzo segreteriacorsi@upkeepthealps.eu