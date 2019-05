Un incontro per presentare la “Casa della salute” e la app dedicata

Sabato 11 maggio l’amministrazione comunale di Carnago invita tutti i carnaghesi e gli interessati a conoscere la “Casa della Salute”. Il ritrovo è previsto alle ore 17.30 nel cortile della BiCa, la biblioteca del paese.

L’incontro per scoprire gli spazi e le funzioni della “Casa della Salute” si aprirà con un saluto da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale. Si parlerà poi del progetto App della “Casa della Salute” (ossia un’applicazione, fruibile da tutti, che servirà principalmente per le prenotazioni delle visite mediche ma che segnalerà anche eventi ed occasioni di incontro che si svolgeranno sia nella “Casa della Salute” che in BICA),.

La app è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Quarry Up (Incubatore di imprese di Studio Volpi), la Cooperativa NaturArt nonché il progetto Giovani di Valore. Gli studenti dell’Istituto Keynes di Gazzada Schianno illustreranno, quindi, i progetti delle app della “Casa della Salute” da loro stessi realizzati.

Al termine sarà offerto un rinfresco presso la BICA.